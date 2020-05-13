DHA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, mağara içerisinde; 9 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi" denildi.