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MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, mağara içerisinde; 9 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi" denildi.

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