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Güncel

MSB'den Bitlis'te düşen askeri helikopter hakkında yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı: Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 16:03
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Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı: Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok.

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