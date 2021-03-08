MSB'den Bitlis'te düşen askeri helikopter hakkında yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı: Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok.
08 Mart 2021 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 16:03
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı: Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok.