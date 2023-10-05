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MSB kaynakları bildirdi: Düşürülen SİHA Türkiye ait değil

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) kaynakları, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir SİHA'nın düşürüldüğüne dair iddiaları yalanladı. MSB kaynakları SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirdi.

5 Ekim 2023 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
MSB kaynakları bildirdi: Düşürülen SİHA Türkiye ait değil
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatlarının ardından sınır hattında hareketli günler yaşanıyor. Bundan rahatsız olan bazı kaynaklar ise sosyal medyada TSK'ya ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürüldüğünü iddia etti. TSK söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ

1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından hem yurt içinde hem de sınır dışında başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yurt içinde bölücü terör örgütüne üye çok sayıda isim gözaltına alınırken, TSK ise Kuzey Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda terörist inleri vuruldu.

İDDİA YALANLANDI

Bu operasyonların ardından olası bir kara harekatı gündeme gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde Türkiye'ye ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürüldüğü öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.

  • SİHA düşürüldü
  • TSKya ait değil
  • Suriye kaynakları

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