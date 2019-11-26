MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe

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MSB: Kuzey Irak'ta 7 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek." denildi.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan´a teşekkür

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