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MSB, Milli Anadolu Ankası 2024 Tatbikatından görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
MSB, Milli Anadolu Ankası 2024 Tatbikatından görüntü paylaştı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katıldığı tatbikattan görüntülere yer verildi.

  • Jet Üs
  • Tatbikat

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