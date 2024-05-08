MSB, Milli Anadolu Ankası 2024 Tatbikatından görüntü paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katıldığı tatbikattan görüntülere yer verildi.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek olan Millî Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikata ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurları katılıyor. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QPQ8E2qnAo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2024