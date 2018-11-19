MSB mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır 2018 MSB personel alımları başvuru şartları nelerdir personeltemin.msb.gov.tr

Milli Savunma Bakanlığı MSB merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; 523 sözleşmeli mühendis alımı yapacak. MSB mühendis alımı başvuru şartları nelerdir? MSB mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB 523 sözleşmeli mühendis alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? KPSS şartı var mı, kaç puan almak gerekiyor? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. MSB 523 sözleşmeli mühendis alımı başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sonuçları ve tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağı belirtildi. MSB 523 sözleşmeli mühendis alımı başvuru işlemi ve şartları star.com.tr'de.

Milli Savunma Bakanlığı 523 personel alımı için ilan yayımladı. Mühendis kadrosuna yapılacak olan alımlar, bazı nitelik şartlarına uyan adaylar tarafından değerlendirilebilecek. Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek olan personel alımı hakkında detaylar, bakanlığın yayımladığı kılavuz aracılığıyla öğrenilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 19 Kasım-21 Aralık tarih aralığında erişime açılan sözleşmeli personel alımı için detaylar belli oldu. 523 kişilik kadro için 35 yaşını aşmama şartını arayacak olan Milli Savunma Bakanlığı, mühendis pozisyonuna yapılacak olan personel adaylarından KPSS P3 türünden en az 60 puan talep edecek.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?



Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.



21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

AÇIKLAMALAR:



1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.



2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.



3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.



4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.



5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.



6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.



7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.



8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

1. GENEL HUSUSLAR



a. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırlmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



b. Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.



ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.



d. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.



2. BAŞVURU



a. Başvuru Koşulları



(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;



(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



( ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)



(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ,



(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);



(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;



"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)



(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir



a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,



b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,



c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,



Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.



(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince;



Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,



(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,



(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO -2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)



(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış



olmak,



(9) Tablo 2'de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.



(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?



(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım - 21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



(2) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.



(3) 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.



c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?



Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.



3. SEÇİM AŞAMALARI



a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?



Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.



b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?



Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?



Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1'inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).



(1) Sınav Çağrı Belgesi,



(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,



(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır.



Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)



(4) Erkek Adaylar İçin;



(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,



(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)



(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,



(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.



(6) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?



Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.



Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.



d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?



(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.



(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.



(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?



(1) Adaylar ın sağlık raporu işlemleri için, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.



(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.



(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.



f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?



(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.



(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.



4. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI



Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır