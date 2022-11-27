MSB paylaştı: Bizi kimse durduramaz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesi amaçlandı.

Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçikler zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine giriyor, bölgeyi terörden temizliyor.

1⃣Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!



Pençe-Kilit Operasyonu'nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/KPZBixTSAK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2022

Kış aylarına girilmesiyle bölgedeki hava şartları da çetin hale geldi. Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor.

Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı seyrediyor.

Komandolar ve özel kuvvetler yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bölgede kahramanca, korkusuzca görevlerini yerine getiriyor.