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MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

AA22 Nisan 2022 Cuma 23:03 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Kerek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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