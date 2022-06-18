Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx