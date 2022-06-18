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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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