Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx