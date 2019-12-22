Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. https://t.co/zA5ymoxUwJ #MSB #TSK pic.twitter.com/TPsfxsZl04

21 Aralık'ta teröristlerin kullandığı iki sığınağın daha tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda 4 av tüfeği, 47 av tüfeği mühimmatı, 28 Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 M-16 paintball silahı, telsiz, keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."