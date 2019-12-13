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MSB: Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP’ leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." denildi.

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