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MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

MSB: 'Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi'

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MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi" 

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