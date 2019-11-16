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MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.'

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MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." 

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