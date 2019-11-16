MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı
MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.'
- AA
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.