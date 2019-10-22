Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin çekilmesi için ek bir süre verilmediğini belirterek, "Çekilme süresi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı seviyesinde bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada "Bugün de çıkışlar devam edecek. Süreci takip ediyoruz. 22.01 itibari ile herhangi bir terörist unsurla karşılaşırsak etkisiz hale getiririz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiğini ifade eden Aktop, "Bölgeden 136 araç çıktı." dedi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ DAİMA GEÇERLİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğunu vurgulayan Aktop, şöyle konuştu:

"YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır."