İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Güncel

MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 1 haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
ABONE OL

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.