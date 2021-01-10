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MSB: Son 1 ayda içinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplam 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

AA10 Ocak 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 12:17
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MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, terörle mücadelenin "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceği vurgulandı.

Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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