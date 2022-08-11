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MSB: Son 40 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

MSB: Son 40 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, 1'inin DHPKC ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
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MSB: Son 40 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, 1'inin DHPKC ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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