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MSB sosyal medya hesabından duyurdu: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topunun, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini bildirdi.

AA21 Nisan 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
MSB sosyal medya hesabından duyurdu: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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