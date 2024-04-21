Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Millî Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda; Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile birlikte geliştirilen ilk 76/62 mm Millî Deniz Topumuz TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle... pic.twitter.com/jB8q0QGm4D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024