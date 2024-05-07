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MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Kara hedeflerine atış gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarınca Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 21:27 - Güncelleme:
MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Kara hedeflerine atış gerçekleştirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutanlığı hava savunma birlikleri tarafından, Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

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