22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6993
  • 6,3602
  • 278.088
  • 99838.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan kiliseler ve diğer tarihi ve dini yapılar harekatta zarar görmedi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 'Barış Pınarı Harekâtı'nda “sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler’in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı’nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir' denildi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Barış Pınarı Harekâtı başlaman önce yapılan açıklamalarda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivilleri, tarihi/kültüre/dini yapıları  hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceği belirtilmişti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmemiştir.  
 
Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri ise daha harekât başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekâtında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad’da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı.
 
Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler’in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı’nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekât öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA