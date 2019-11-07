Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izleri silinerek hayat normale dönüyor. Terör baskısı üzerlerinden kalkan sivil halk işine gücüne dönerken, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği hastane, su ve elektrik tesisleri de tadilatlar sonrası yeniden kullanılır hale getirilecek. Bunun için Mehmetçiklerimiz ve devletin ilgili kurumları tarafından yerinde inceleme ve araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Rasulayn Hastanesi’nde gerekli incelemeler yapıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği hastanede eksikler ve yapılacak tadilatlar belirlendi. Hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirilmesi planlandı."