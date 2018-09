MSB uzman erbaş alımı 2018 başvuru işlemi 2018 KKK HKK uzman çavuş ve erbaş başvuru şartları

MSB uzman erbaş alımı 2018 başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 KKK HKK uzman çavuş ve erbaş başvuru şartları nedir? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri uzman çavuş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) uzman çavuş ve erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır? Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) subay alımı, uzmanlık başvuruları nasıl yapılacak? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) uzmanlık başvuru şartları nedir? Uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? TSK personel alımlarına devam ediyor. MSB KKK subay, astsubay, uzman erbaş alımı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, MSB'den üç kuvvet için uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihdam etmek üzere uzman çavuş alım ilanını yayımladı. 25 Eylül tarihinde başlayan başvurular, 26 Ekim tarihine kadar devam edecek. KPSS puanlarının ön koşullar arasında yer alacağı uzman erbaş başvuru sürecinde, üç komutanlığa da başvurabilecek olan uzman çavuş adayları üçer branş tercih hakkı olacak. Bu kuvvetlerden birisinde başarısız olanların adaylık süreci, diğer kuvvetlerde devam edecek. MSB uzman erbaş alımı 2018 başvuru işlemi ile ilgili tüm detaylar star.com.tr adresinde.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak olan uzman çavuş alımı için süreç başladı. En az lise mezunu olma şartının arandığı başvuru sürecinde, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak. Adaylarda aranacak yaş şartı ise müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş 28 yaşından gün almamış olmak olarak değerlendirilecek.

HKK SUBAY VE UZMANLIK BAŞVURULARI

Hava Kuvvetleri Subay Alımına Kimler Başvuru Yapabilir Eylül 2018Hava Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf subay alımı temini başvuru kılavuzu yayımlandı. HKK subay alımı başvuruları 1 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2018 Eylül ayı itibarıyla pilot adayı muvazzaf subay temini başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek.Hava Kuvvetleri Komutanlığı HKK 2018 yılı subay temini kapsamında başvuru genel ve özel şartları nelerdir? Kimler HKK subay alımına başvuru yapabilir?

HKK subay alımı için mezuniyet bölümleri! En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul programlarında mezun olan erkek adaylar arasından HKK subay alımı yapılacak. 39 Üniversite bölümünün tam listesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.HKK muvazzaf subaylığa kimler başvurabilir? Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay alımına başvuru yapabilmek için aşağıdaki haberde belirtilen 39 üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

HKK MUVAZZAF SUBAY ALIMI YAPACAK

Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak, En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar başvuru yapabilir.

En az dört yıl ve daha fazla süreli 39 üniversite bölümünde yer alan fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar başvurabilir. Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.

HKK muvazzaf subay alımı genel başvuru şartları? Türk vatandaşı ve erkek olmak, herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak gerekiyor.Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak gerekiyor.

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak gerekiyor.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak gerekiyor.Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak gerekiyor.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte yer alan diğer şartları sağlamak gerekiyor.

DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),



(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,



(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),







(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



(10) Ayrıca;



(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,



(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,



(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



(13) Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,



(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,



(15) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)



(16) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,



(17) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.



(18) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.







BAŞVURU NASIL YAPILIR?



(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)



(2) Adaylar eğitim ve mesleklerine göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının her birinden en çok üçer tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer seçeneklere de girme hakkına sahip olabileceklerdir.



(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.



(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.



(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.



(6) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adayların seçim aşamasına çağrılması durumunda;

(a) Aday Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir.



(b) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir.



(c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.



(ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından doldurulacaktır.



(d) Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir.



NOT : Nitelik Belgesi 80 puanın altında not verilmiş olan adaylara notu tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.