Son dakika... MSB: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.' denildi.