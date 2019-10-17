Son dakika... MSB: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.