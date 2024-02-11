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MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 FETÖ'cünün yakalandığını bildirdi.

IHA11 Şubat 2024 Pazar 15:43 - Güncelleme:
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
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MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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