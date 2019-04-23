MSB'den ''Barış Manço''lu 23 Nisan klibi

Bakanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" sözüyle başlayan klipte, Mustafa Kemal'in manevi kızı Ülkü ile görüntülerine yer verildi.

Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatan görüntü ve fotoğrafların yer aldığı klipte Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin ilginç görüntüler dikkat çekti. En güzel kıyafetleriyle 23 Nisan'ı kutlayan miniklerin üç tekerlekli bisikletlerle geçit törenine katıldıkları görüntüler de klipte yer aldı.