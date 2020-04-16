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MSB'den duygulandıran paylaşım: Sevdamız milletimize

Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntüleri, 'Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza' notuyla paylaşıldı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:50
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'nin 3 bin 170 rakımlı İkiyakalar Dağı'nda eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntüleri paylaşıldı. 'Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna' notu ile paylaşılan görüntüde, görev yapan asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırım komutanım" dedi.

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