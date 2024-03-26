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MSB'den 'İsrail' iddialarına yalanlama: Mümkün değildir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye, Filistinlilere zarar verecek bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir' açıklamasında bulundu.

26 Mart 2024 Salı 19:32 - Güncelleme:
MSB'den 'İsrail' iddialarına yalanlama: Mümkün değildir
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullandı:

İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir.

Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyetinin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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