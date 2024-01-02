İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7405
  • EURO
    32,6297
  • ALTIN
    1978.24
  • BIST100
    7614.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB'den Kıbrıs gazisinin evine onarım desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Abdulselam Buluş'un (70) evinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

AA2 Ocak 2024 Salı 17:08 - Güncelleme:
MSB'den Kıbrıs gazisinin evine onarım desteği
ABONE OL

MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen ekip, Şırnak Valiliği koordinesinde, Kıbrıs gazisi Buluş'un evinde elektrik ve su tesisatı, iç ve dış cephe boyası işlerini tamamladı, hasarlı yerleri onardı, eskiyen mobilyaları yenisiyle değiştirdi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Buluş ailesini yenilenen evinde ziyaret etti.

Kaymakam Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının daha önce de bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Buluş ailesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın selamını ilettiklerini belirtti.

Kıbrıs gazisi Buluş'un, evi çok beğendiklerini belirtmesi üzerine Kaymakam Koç, ailenin yeni evlerinde güle güle oturmaları temennisinde bulundu.

Buluş, "Devlet evimizi yeniledi, Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, çocuklarım da unutmasın. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Eşi Hayiç Buluş da yenilenen evlerine yerleştiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

  • MSB Bakım
  • Silopi Onarım
  • Kıbrıs Gazisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.