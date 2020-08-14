MSB'den manidar Oruç Reis paylaşımı: Limnos'u 'sopalayarak' bölgeden uzaklaştırmıştı

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 08:57 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 08:57

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.

Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fab91yxuSW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020

"DÜN LİMNOS’U ‘SOPALAYARAK’ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar MSB'nin paylaştığı görüntülerdeki fırkateynin Kemal Reis fırkateyni olduğununa dikkat çekerek "Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımını, Yunan Fırkateyni Limnos’u ‘sopalayarak’ bölgeden uzaklaştıran (F-247) Kemal Reis fırkateynimizin #OruçReis’i himaye eden “gün içi görev” görüntüsüyle yaptı." ifadelerini kullandı.

AĞAR: SON HAREKETİNE DİKKAT LÜTFEN

Ağar, videonun son saniyelerine dikkat çekerek "Son hareketini de dikkat lütfen! Hızlanıp, manevraya girip, yan yatarak, sizlere (TÜRK MİLLETİNE) selam çakıyor." dedi.