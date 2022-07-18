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MSB'den nefes kesen paylaşım... Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçları'na ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve millî gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
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MSB'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla servis edilen söz konusu video klipte Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yer aldı. Ayrıca video klipte, SİHA'lar ile gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer aldı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve millî gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü" ifadeleri kullanıldı.

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