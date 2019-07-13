MSB'den son dakika Pençe-2 Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.



Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...