MSB'den son dakika Pençe-2 Harekatı açıklaması
Irak'ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE PENÇE-2 OPERASYONU BAŞLATILDI
Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...
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