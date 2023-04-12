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Güncel

MSB'den TCG Anadolu teslim törenine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
MSB'den TCG Anadolu teslim törenine ilişkin açıklama
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MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Gururumuz TCG ANADOLU'nun hizmete girme töreni 10.04.2023'te İstanbul'da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır.

Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur.

"ASLA BAKANLIĞIMIZA MAL EDİLEMEZ"

Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez! Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir.

"ART NİYETLİ VE BAĞNAZ YAKLAŞIMIN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR"

TCG ANADOLU'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden Bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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