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Tel Halef köyünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı.' dedi.

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Milli Savunma Bakanlı twitter hesabından yaptığı açıklamada;"Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." dedi

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