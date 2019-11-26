Tel Halef köyünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı.' dedi.
Milli Savunma Bakanlı twitter hesabından yaptığı açıklamada;"Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." dedi
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