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Güncel

Muayenehanesi bulunan hekimler, vakıf üniversitelerini de kullanabilecek

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle muayenehanesi bulunan hekimlerin vakıf üniversitelerini de kullanabilmesine olanak tanındı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Muayenehanesi bulunan hekimler, vakıf üniversitelerini de kullanabilecek
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Bakanlıkça hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle yönetmeliğin "Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği" başlıklı ek 8. maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, muayenehanesi bulunan hekimler, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabilecek.

Ancak bu noktada Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşün alınması gerekecek.

Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı, tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilecek. Vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, vakıf üniversite hastanesinin ilgili birim sorumlusu ve başhekim tarafından imzalanacak.

Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanacak. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumlu olacak.

- 60 YAŞINI DOLDURAN HEKİMLERİN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMASI

Yeni düzenlemeyle 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek. Bu düzenleme çerçevesinde görev yapan hekimler, yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamayacak.

Halihazırda birden fazla özel sağlık tesisinde çalışan tabipler, mevcut çalışma şekliyle görevlerini sürdürmeye devam edecek. Ancak özel sağlık kuruluşundan ayrılmaları halinde bu hakları sona erecek.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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