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Mucurlu yolda kontrolden çıkıp, takla atan traktörünün altında kalan baba öldü, kızı yaralı

Karaman'da, tarlaya giderken kalan Hüseyin Altay (65) yaşamını yitirdi, kızı Esra Altay (21) ise yaralandı. Hüseyin Altay'ın cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA23 Mart 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:54
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Çiftçi Hüseyin Altay, kızı Esra Altay ile 70 AU 920 plakalı traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Altay'ın kullandığı traktör, mucurlu yolda kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazada Altay ve kızı, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu baba ve kızı, traktörün altından çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Hüseyin Altay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olan Esra Altay ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Altay'ın cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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