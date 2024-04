Fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil. Adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'devrim' diye nitelediği programın ayrıntılarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamalardan önce adayların 550 saati bulan Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacağını bildirdi. Bakan Tekin, Anayasa Mahkemesi'nin bazı hükümlerini iptal ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yeni çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek taslak hazırlanırken dünyadaki modellerin incelendiğini bildirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda devrim niteliğinde düzenlemeler yapılacağını söyleyen Bakan Tekin, üzerinde çalıştıkları taslağın ayrıntılarını anlattı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KANUN

Öğretmenlik Meslek Kanun Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurula sunduklarını, kısa süre içerisinde taslak üzerinde görüşmelerin başlayacağını, görüş ve öneriler doğrultusunda revize edileceğini söyleyen Tekin, "Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu düzenleyen kanun için 'Devrim niteliğinde' diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi bu kanun ile ilgili bir iptal kararı verdi. İptalin ardından kanunun yeniden ele alınması gerektiğine karar verdik. Hazırladığımız taslak metnin başlıklarını vereceğim ama bunlara kurulda ilaveler, çıkarmalar olabilir. Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak" dedi.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir Milli Eğitim Akademisi kuracaklarını belirten Tekin, "Dünyadaki örnekleri inceledik. Dünyada şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke neredeyse kalmadı. Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var bizim. Akademi bu eksikliği giderecek. Lisans mezunu bir öğretmen adayı Fransa'da 216 saat, Belçika'da 160 saat, İspanya'da 550 saat, İtalya'da 550 saat, Hollanda'da 370 saat, Türkiye'de ise 96 saat uygulama dersi alıyor" diye konuştu.

EĞİTİM BOYUNCA ÖDEME ALACAKLAR

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adayının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacağını söyledi. "Bu eğitim esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Avrupa ülkelerindeki saate yakın bir eğitim programı planlanıyor. Aldığımız adayın formasyonuna göre eğitim takvimi şekillenecek." Akademi ile pedagojik formasyon denilen eğitimin aslında 550 saatte verileceğini vurgulayan Tekin, uygulamanın bakanlığın belirlediği okullarda yapılacağını kaydetti. Tekin, "Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek. Bizim programımız kapsamında öğretmenlerimizi eğitmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

750 KİŞİLİK KADRO EĞİTİM VERECEK

Akademinin yapısı ve teşkilatlanması hakkında da bilgi veren Tekin, "Akademinin merkezi Ankara olacak ve taşrada hizmet içi eğitim birimleri olacak. Fiziki şartların uygun olduğu, daha çok büyük şehirlerde teşkilat oluşturulacak. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek. Bu kişilere geçici ya da daimi kadro ihdas edilecek. Özlük hakları itibariyle dekan düzeyinde olacak. Doğrudan bakanlığa bağlanacak. Toplam kadro sayısını belli oranda geçmeyecek şekilde başarılı eğitimcileri de sistemin içerisine dahil etmiş olacağız. Dolayısıyla yaklaşık 750 kişilik bir kadrosu olan devasa bir birim haline dönüşecek. Taşranın bize avantajı şu olacak. Öğretmen adaylarımızı her tür sosyoekonomik bölgeyi ve her tür okul, öğrenci profilini görmüş olacak. Bu bence öğretmen yetiştirme ve Türkiye'nin dünyaya ayak uydurması anlamında devrim niteliğinde bir adım olacak" bilgilerini paylaştı.

ŞİDDETE CEZA ARTIYOR



Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili cezaların artırılması yönünde kanunda düzenlemeler olacağını ifade ederek, "Öğretmenlerimize yönelik şiddette Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılması yönünde düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu. Öte yandan Tekin, 2 Haziran'da yapılacak yenileme seçiminin LGS tarihinde değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

21. ŞURA DİJİTALE ODAKLANACAK



Milli Eğitim Şurası ile ilgili hazırlıkların başladığını belirten Tekin, "21. Milli Eğitim Şurası'nı 'Eğitimde Türkiye Yüzyılı ve Teknoloji' ana temasıyla toplamayı planlıyoruz. 'Dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zekâ, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojileri ve öğrenme ortamlarını dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımında ailenin rolü ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık' gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumda" şeklinde konuştu.

EN FAZLA İHTİYAÇ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE



Bakan Yusuf Tekin, en fazla ihtiyaç olan eğitim branşları için şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığının atama yaptığı 130'a yakın branş var. Genelde aktif olarak 70-80 alana atama yapılıyor. Öğretmen atamalarında en fazla ihtiyaç özel eğitim öğretmenliği ile sınıf öğretmenliğinde var."

TEDBİRLER POZİTİF KARŞILANDI



2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda alınan tedbirlere yönelik olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Bakan Yusuf Tekin, "Okulda disiplin ve öğretmenin itibarını korumaya yönelik aldığımız tedbirlerden dolayı hem veli hem de öğretmenlerden çok pozitif geri dönüşler var." dedi. Tekin, "Devamsızlıktan açık öğretime geçişe, velilerin öğretmenlerle randevuyla görüşmesinden çocukların okulda cep telefonu taşımasının yasaklanmasına, okul bahçelerinin geleneksel oyunların oynanacağı alanlar olarak dizayn edilmesine kadar tüm düzenlemeler öğretmenler ve veliler tarafından pozitif karşılandı. Bunların hepsinin arka planında bir felsefe var. Birincisi okulda disiplini temin etmek, ikincisi öğretmenin itibarını güçlendirmek, üçüncüsü ise çocuklarımızın obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele etmesini sağlamak. Dil becerileri ile ilgili aldığımız kararlar var. Dil öğretmenlerimiz tarafından pozitif karşılandı." diye konuştu.

DERSİ TAKİP EDEN SORULARI ÇÖZÜYOR



12. sınıflarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre devamsızlık oranında yüzde 35'lik bir azalma olduğunu aktaran Tekin, "12. sınıf öğrencilerinin okuldan uzak kalmaları kendi aleyhlerine olacak. Biz ÖSYM ile de görüştük. Sorular MEB müfredatına uygun olacak. Okula devam etmeyip, gidip merdiven altında aldığı kursun, öğrenciye hiçbir faydası olmayacak. Yeni soru havuzunda sadece akademisyenler rol almadı. Soru hazırlayan ekibin yüzde 50'si öğretmenlerden oluşuyor. Bence önümüzdeki sınavda öğrencileri bekleyen en güzel yenilik bu. Soruları artık dersleri anlatan öğretmenler hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

HER AY ÖĞRETMENLERLE BULUŞUYORUZ



Öğretmenlerle bir araya gelerek önerilerini dinlediklerini ifade eden Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Biz her ayın ilk cumartesini öğretmenlerimize ayırıyoruz. Türkiye'nin her tarafından derdi olan, derdini anlatmak isteyen her kim olursa randevusunu alıyor, geliyor toplantıya ucu açık, saat sınırı yok. Herkes konuşuyor. Bazı öğretmenlerimiz kişisel problemlerini, bazı öğretmenlerimiz okulun ihtiyaçlarını anlatıyor. Bazı öğretmenlerimiz de sisteme ilişkin önerilerini sunuyor. Sunumu Türkiye geneline uygulanabilecekse ilgili genel müdürlükler ile koordine ettiriyorum."