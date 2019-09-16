Müge Anlı Burhan Aykurt olayında son durum ne? Müge Anlı son dakika gelişmeleri

Müge Anlı Burhan Aykurt olayında son durum ne? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı son dakika gelişmeleri de tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un başına ne geldi? "İzmir'e tatile gidiyorum!" dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan AYKURT, 29 Kasım 2018'den beri kayıp olarak aranıyor. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor. Peki, Müge Anlı son dakika gelişmeleri neler?

MÜGE ANLI BURHAN AYKURT OLAYINDA SON DURUM NE?

Müge Anlı son dakika gelişmeleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. Burhan Aykurt şüpheli olarak ortadan kayboldu. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor. Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerne devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.