İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5414
  • EURO
    28,6743
  • ALTIN
    1630.78
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Muğla açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında kurtarılan 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Muğla açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-7) 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.