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Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: 10 yıldır koltukta oturanlar hiç bir hizmeti vatandaşa sunamadılar

Yatağan ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, '10 yıldır bu koltukta oturanlar hiç bir hizmeti vatandaşa sunamadılar. Yatağan'da 500 metrelik alanda kanalizasyon alt yapısı 6 aydır tamamlanamadı. Çalışan bir tek işçi yok. Tek amaçları var Yatağan halkını cezalandırmak. Yatağan halkı da 31 Mart'ta bunları yapanları sandıkta cezalandıracak.' dedi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: 10 yıldır koltukta oturanlar hiç bir hizmeti vatandaşa sunamadılar
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Cumhuriyet Caddesi'ndeki açılışta konuşan Ayaydın, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün 5 yılda ilçenin çehresini değiştirerek önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Göreve gelir gelmez ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak günde 18 saat hizmet için çalışacağını belirten Ayaydın, "10 yıldır bu koltukta oturanlar hiç bir hizmeti vatandaşa sunamadılar. Yatağan'da 500 metrelik alanda kanalizasyon alt yapısı 6 aydır tamamlanamadı. Çalışan bir tek işçi yok. Tek amaçları var Yatağan halkını cezalandırmak. Yatağan halkı da 31 Mart'ta bunları yapanları sandıkta cezalandıracak." dedi.

Göreve geldiğinde Yatağan'ın tamamında kanalizasyon alt yapısını tamamlayacağını vurgulayan Ayaydın, ilçenin 50 mahallesindeki ulaşım sorununu da çözeceğini ifade etti.

Yatağan'ın doğal gaza ulaşamayan aile kalmayacağını anlatan Ayaydın, ilçede organize sanayi bölgesi ve kreş kuracaklarını dile getirdi.

Yatağan'da bulunan millet bahçesini her gittiği yerde örnek gösterdiğine işaret eden Ayaydın, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmem halinde Yatağan'ın yanı sıra Muğla'nın diğer 12 ilçesine de millet bahçesi yapacağım. Halkımın tamamını millet bahçeleri ile buluşturacağım." ifadelerini kullandı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

Görev yaptığı 5 yılda ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Toksöz, ikinci 5 yılda ilçe için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer tarafından gerçekleştirildi.

  • Aydın Ayaydın Yatağan
  • SKM açılışı
  • Cumhur İttifakı

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