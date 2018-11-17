Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Yalıkavak Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, Paşalimanı mevkisinde fark ettiği grubun yanına gitti. Yapılan kontrolde Suriye Irak ve Filistin uyruklu olduğu anlaşılan 32 düzensiz göçmen polis merkezine götürüldü. Açıkta bulunan lastik botun yakalanan kişilere ait olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.