Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe Jandarma Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri Fethiye-Kaş yolu, Kumluova Mahallesi yol ayrımında otobüsten inen bir grubun ormanlık alana ilerlediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 Somali, 4 İran, 7 Irak, 16 Filistin, 12 Suriye ve 10 Afgan uyruklu kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, göçmenleri yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muhabir : Ali Rıza AkkırYayınlayan : Zübeyde Balcı 13:55 22/09/18

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA