Muğla'da apart otelde korkutan yangın: 1 saatte söndürüldü

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki Mavi Köşk Apart Otel'in çatı katında saat 07.30 sıralarında yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede çatıda yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin kaldığı apart oteldeki yangında alevlerin alt katlara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonucu alevler, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatı katında hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.