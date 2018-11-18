Muğla'da bayrak, selin getirdiği çamurun içinde kalınca Emniyet bayrağı bulunduğu yerden aldı

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye DEGAK timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti.