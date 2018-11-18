Muğla'da bayrak, selin getirdiği çamurun içinde kalınca Emniyet bayrağı bulunduğu yerden aldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknede çamur içinde kalan Türk bayrağı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi tarafından çıkarıldı.
- AA
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye DEGAK timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.