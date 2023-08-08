Muğla'da cinsel istismar suçlaması yapılan doktor tahliye edildi: Hastaya iftira suçundan dava açıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Fatma Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.

Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S'nin tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca kız çocuğu E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.

- OLAY



Menteşe ilçesinde 6 Ağustos'ta 17 yaşındaki E.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S. tutuklanmıştı.