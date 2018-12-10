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Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle 2 ev ve bazı seralar zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı yıkıldı, 2 ev ve bazı seralar zarar gördü.

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İlçede akşam saatlerindeki yağışın ardından Karagetik Mahallesi'nde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çatısı yıkılan bir ev, kullanılamaz hale gelirken, iki evde de hasara yol açtı. Fırtına, bazı seraların ise parçalanmasına neden oldu.

Evi kullanılamaz hale gelen Yasemin At, fırtına sırasında çocuklarıyla evde olduğunu ve deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

Çatının sallanması üzerine çocuklarının üzerine kapandığını anlatan At, komşularının yardımıyla evden çıktıklarını kaydetti. At, "Canımıza bir şey olmadığı için mutluyuz. Başımızı sokacak bir evimiz kalmadı." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Özkan da domates ekili serasının bir kısmının fırtına nedeniyle parçalandığını ve yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğunu belirtti.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü ise gece olduğu için 3 ev ile bazı seralarda hasar tespiti yapabildiklerini ifade etti.

Sabah saatlerinde yetkililerle mahallede kapsamlı hasar tespiti yapılacağını bildiren Canözü, "Vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Marmaris'te de etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sahil kesiminde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bir işletmenin devrilen şemsiyesi maddi hasara yol açtı.

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