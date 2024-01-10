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Muğla'da gelinini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Muğla'da gelinini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ö. (73), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son söz sorulan sanık, hasta olduğunu ve olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Sanığa tepki gösteren ve saldırmak isteyen maktulün yakınları, polis ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, K.Ö'yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.

OLAY

K.Ö, 25 Nisan 2023'te Atlıdere Mahallesi'ndeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelininin cesedini benzin döküp yakarak ormana kaçan kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden K.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

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