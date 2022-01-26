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Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:12
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Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen genç kızın gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiç bir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir." iddiasında bulundu.

Öte yandan genç kızın cenazesinin Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan henüz alınmadığı öğrenildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

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