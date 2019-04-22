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Muğla'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde karşı şeride geçen hafif ticari araçla otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Milas-Bodrum karayolu Karakaya mevkisinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Aydın Baltacı (37), yönetimindeki 09 EB 506 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen Baltacı kontrolündeki araçla, Ahmet Özmen yönetimindeki 34 PR 1933 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada sürücü Baltacı'nın aracında bulunan Hatice Baltacı ve Ahmet Baltacı öldü. Her iki sürücü ile Özmen'in aracındaki Kenan Süha Bayram ise kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Baltacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ölenlerin cesedi kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAE´li ajanlar bakın kim çıktı?

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