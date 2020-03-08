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Muğla'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AA08 Mart 2020 Pazar 20:53 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:53

Cengiz Öztürk (47) idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Keçeli'nin (24) kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosikleti, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Keçeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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