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Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

01.02.2020  17:37 - Güncelleme: 01.02.2020  17:37

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesinde iki villadan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Evlerdeki kasalardan birinden döviz, ziynet eşyası ve pahalı marka saatlerin çalındığı, diğerini ise şüphelilerin yanlarında götürdüğü tespit edildi.

Çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Aydın ve Marmaris'te tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.F. (30), İ.K. (25), E.A. (26) ve C.A'nın (26) suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F. (30), İ.K. (25) ve E.A. (26) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı, C.A. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, çalıntı ziynet eşyasını kuyumcuya bozdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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